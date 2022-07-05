Макрон провів зустріч із Шольцем: що обговорювали

У Парижі 4 липня відбулася зустріч лідерів Франції та Німеччини Емануеля Макрона та Олафа Шольца. Сторони обговорили низку важливих питань, включаючи наступні заходи на підтримку України.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

В адміністрації Макрона розповіли, що у розмові з Шольцем лідери порушили, зокрема, питання про вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблем оборони та стратегічних ресурсів.

Також зустріч прокоментував канцлер ФРН. Він подякував Макрону за прийом.

"Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками з багатьох важливих тем сучасності", - додав він.