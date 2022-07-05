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Макрон провів зустріч із Шольцем: що обговорювали

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Париж, Вівторок 05 липня 2022 14:42
Макрон провів зустріч із Шольцем: що обговорювали Фото: Макрон провів зустріч із Шольцем у Парижі (twitter.com/Bundeskanzler)
Автор: Руслан Гаращенко

У Парижі 4 липня відбулася зустріч лідерів Франції та Німеччини Емануеля Макрона та Олафа Шольца. Сторони обговорили низку важливих питань, включаючи наступні заходи на підтримку України.

Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В адміністрації Макрона розповіли, що у розмові з Шольцем лідери порушили, зокрема, питання про вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблем оборони та стратегічних ресурсів.

Також зустріч прокоментував канцлер ФРН. Він подякував Макрону за прийом.

"Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками з багатьох важливих тем сучасності", - додав він.

Нагадаємо, раніше Макрон та Шольц приїжджали до Києва на зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту французький президент заявив, що Париж надасть Києву ще шість додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар".

Водночас у Німеччині поки що гальмують передачу Україні озброєнь. Повідомлялося, що передача обіцяного важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між урядами країн.

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