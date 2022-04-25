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Макрон провел первый разговор после победы на президентских выборах Франции с Шольцем

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Франция, Понедельник 25 апреля 2022 02:17
Макрон провел первый разговор после победы на президентских выборах Франции с Шольцем Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Франции Эммануэль Макрон провел свой первый международный разговор после победы на президентских выборах во втором туре. Он пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Источники в Елисейском дворце сообщили, что Шольц позвонил Макрону, чтобы поздравить, и подчеркнул, что этот звонок является отражением франко-германской дружбы.

Первый телефонный разговор Макрона с иностранным президентом после президентских выборов 2017 года был также со своим немецким коллегой, которым в то время была канцлер Германии Ангела Меркель.

Стоит отметить, что по данным Reuters, другие европейские лидеры также поздравили Макрона с победой на выборах. Среди них президент Европейского совета Шарль Мишель, а также премьер-министры Бельгии и Люксембурга.

Кроме того, Макрона поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и президент Украины Владимир Зеленский, а также президенты Швеции, Румынии, Литвы, Финляндии, Нидерландов и Греции.

Напомним, Макрон заявил о том, что следующие годы не будут тихими, а будут историческими.

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