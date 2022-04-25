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Макрон провів першу розмову після перемоги на президентських виборах Франції з Шольцем

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Франція, Понеділок 25 квітня 2022 02:17
Макрон провів першу розмову після перемоги на президентських виборах Франції з Шольцем Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Франції Еммануель Макрон провів свою першу міжнародну розмову після перемоги на президентських виборах у другому турі. Він поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Джерела в Єлисейському палаці повідомили, що Шольц подзвонив Макрону, щоб привітати, і підкреслив, що цей дзвінок є відображенням франко-німецької дружби.

Перша телефонна розмова Макрона з іноземним президентом після президентських виборів 2017 року була також зі своїм німецьким колегою, яким у той час була канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Варто зазначити, що за даними Reuters, інші європейські лідери також привітали Макрона з перемогою на виборах. Серед них президент Європейської Ради Шарль Мішель, а також прем'єр-міністри Бельгії та Люксембургу.

Крім того, Макрона привітав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, і президент України Володимир Зеленський, а також президенти Швеції, Румунії, Литви, Фінляндії, Нідерландів та Греції.

Нагадаємо, Макрон заявив про те, що наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними.

Ми також писали про те, що Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку в президентських виборах Франції.

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Еммануель Макрон Олаф Шольц
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