Макрон против Ле Пен. Во Франции проходит второй тур выборов: все подробности

24 апреля во Франции проходит второй тур выборов президента. Рейтинги накануне голосования пророчили победу действующему лидеру страны. Эммануэль Макрон значительно увеличил отрыв от Марин Ле Пен, хотя в первом туре разница между кандидатами составила менее 5%.
Все подробности президентских выборов во Франции - в материале РБК-Украина ниже.
В воскресенье, 24 апреля, граждане Франции вновь голосуют за кандидатов на пост главы государства.
По результатам первого тура 10 апреля, ни один из претендентов не получил более 50% поддержки. Поэтому было назначено повторное голосование, где участвуют два кандидата с максимальными результатами:
Избирательные участки будут работать с 08:00 (с 09:00 по Киеву). Первые результаты экзит-полов обнародуют после завершения голосования - в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).
Эммануэль Макрон намерен выступить перед гражданами после окончания выборов в Париже у подножия Эйфелевой башни.
В предвыборных опросах Эммануэль Макрон существенно укрепил свои позиции за неделю до голосования.
В прогнозах Ifop его рейтинг поднялся с 53,5% до 55,5% за период 15-21 апреля. Марин Ле Пен за это время потеряла два пункта - с 46,5% до 44,5%.
Фото: рейтинги кандидатов перед вторым туром (ifop.com)
Три соцопроса пророчат победу действующему президенту со средним результатом 56,6%. Исследование Ipsos показало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опросы Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.
Стоит отметить, что во время 2-го тура выборов во Франции в 2017 году Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1%. За Марин Ле Пен 5 лет назад проголосовало 33,9% избирателей.
По данным Ipsos Sopra Steria, в 2022 году разрыв между кандидатами может составить 15%.
Фото: уровень поддержки кандидатов на выборах во Франции в 2017 и 2022 годах (twitter.com/EuropeElects)
За 4 дня до голосования кандидаты провели прямые теледебаты. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен обсудили социальное вопросы, экономику, экологию, спорили о России и войне с Украиной.
Действующий президент раскритиковал свою оппонентку за связи с Кремлем и назвал Россию ее "банкиром". Как известно, партия "Национальное объединение" 8 лет назад брала займ у "Первого чешско-российского банка". Также Макрон вспомнил слова Ле Пен о том, что она считает Крым частью России.
Относительно войны в Украине президент назвал задачей Франции и Европы не допустить еще большей эскалации конфликта. Марин Ле Пен поддержала усилия Макрона по поиску путей к миру в Украине.
В то же время она выступила против эмбарго на энергоресурсы из РФ. Кроме того, кандидат в президенты заявила, что санкции приведут к созданию опасного союза России и Китая.
Согласно опросу телеканала BFMTV, после дебатов наибольшую поддержку зрителей получил Эммануэль Макрон - 59%. За Марин Ле Пен проголосовало 39%, а еще 2% зрителей не смогли определиться.
В первом туре голосования приняли участие 12 кандидатов. Явка избирателей составила 73,7%
С небольшим отрывом победа досталась Эммануэлю Макрону. Голоса распределились следующим образом:
После объявления результатов проигравшие кандидаты призвали поддержать Макрона во втором туре. Об этом объявили Жан-Люк Меланшон, Валери Пекресс, Янник Жадо, Фабьен Руссель, Анн Идальго.
За Ле Пен на втором туре призывал голосовать кандидат от ультраправых Эрик Земмур.
Напомним, Марин Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны, и она готова помочь с этим.
Ранее стало известно, что прокуратура Франции изучает доклад агентства ЕС, которое обвиняет Ле Пен в присвоении средств.