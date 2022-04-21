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Макрон и Ле Пен спорили о ЕС и России на жарких теледебатах. Президент победил

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Четверг 21 апреля 2022 06:09
Макрон и Ле Пен спорили о ЕС и России на жарких теледебатах. Президент победил Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели предвыборные дебаты (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Соперники на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели теледебаты, в ходе которых также обсуждали тему Европейского союза и России, а также обменивались взаимными упреками. По итогам голосования оказалось, что действующий глава государства победил в дискуссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Макрон на дебатах в среду обвинил лидера ультраправого "Национального объединения" в том, что она в рабстве у президента РФ Владимира Путина из-за многолетнего кредита в российском банке, предоставленного ее партии.

Также президент, сторонник проевропейской либеральной платформы, упрекнул евроскептика Ле Пен в неугасающем желании вывести Францию ​​из ЕС.

Та, в свою очередь, на дискуссиях пообещала вернуть деньги в карманы миллионов французов, которые обеднели за время пятилетнего нахождения Макрона на посту главы государства.

Нынешние дебаты стали первыми за всю кампанию, и сопровождались частыми призывами "не перебивать" друг друга и обвинениями в том, что оппонент не в состоянии руководить Францией.

После теледебатов был проведен опрос Elabe, L'Express в партнерстве с SFR, который показал, что 59% респондентов считают Макрона более убедительным. За Ле Пен высказались 39% зрителей. Не огласили свою позицию еще 2% участников опроса.

Остается не ясным, как это отразится на голосования в воскресенье, 24 апреля, на втором туре президентских выборов во Франции.

Ранее сообщалось, что социологические опросы пророчат Макрону в среднем 55,83% в преддверии выборов.

Напомним также, Марин Ле Пен заявляла, что в случае ее победы она предложит Франции выйти из НАТО.

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Франция Марин Ле Пен Эммануэль Макрон Президентские выборы Предвыборная кампания
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