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Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО

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Париж, Среда 13 апреля 2022 17:15
Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО Фото: Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президента Франции, лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что НАТО и Россия после окончания войны в Украине должны усилить сотрудничество. Политик выразила готовность помочь им в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Ле Пен.

По ее словам, НАТО и Россия должны наладить более тесные связи. Она заявила, что лично предложит представителям двух блоков "осуществить стратегическое сближение".

Стоит отметить, что во Франции 24 апреля пройдет второй тур президентских выборов. Главным конкурентом Ле Пен будет действующий глава государства Эммануэль Макрон, который одержал победу в первом туре.

Также напомним, Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы она предложит Франции выйти из НАТО.

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