Макрон проти Ле Пен. У Франції відбувається другий тур виборів: усі подробиці

Другий тур виборів

У неділю, 24 квітня, громадяни Франції знову голосують за кандидатів на посаду глави держави.

За результатами першого туру 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Тому було призначено повторне голосування, де беруть участь два кандидати з максимальними результатами:

чинний президент Еммануель Макрон – від партії "Вперед, Республіка";

Марін Ле Пен – від партії "Національне об'єднання".

Виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 (з 09:00 за Києвом). Перші результати екзит-полів оприлюднять після завершення голосування – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

Еммануель Макрон має намір виступити перед громадянами після закінчення виборів у Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі.

Прогнози на результат другого туру

У передвиборчих опитуваннях Еммануель Макрон суттєво зміцнив свої позиції за тиждень до голосування.

У прогнозах Ifop його рейтинг піднявся з 53,5% до 55,5% за період 15-21 квітня. Марін Ле Пен за цей час втратила два пункти – з 46,5% до 44,5%.

Фото: рейтинги кандидатів перед другим туром (ifop.com)

Три соцопитування пророкують перемогу чинному президентові із середнім результатом 56,6%. Дослідження Ipsos показало, що Макрон набере 57,5% голосів, опитування Opinionway та Ifop з 57% та 55,5% відповідно.

Варто зазначити, що під час 2-го туру виборів у Франції у 2017 році Еммануель Макрон переміг із результатом 66,1%. За Марін Ле Пен 5 років тому проголосували 33,9% виборців.

За даними Ipsos Sopra Steria, у 2022 році розрив між кандидатами може скласти 15%.

Фото: рівень підтримки кандидатів на виборах у Франції у 2017 та 2022 роках (twitter.com/EuropeElects)

На дебатах переміг Макрон

За 4 дні до голосування кандидати провели прямі теледебати. Еммануель Макрон та Марін Ле Пен обговорили соціальні питання, економіку, екологію, сперечалися про Росію та війну з Україною.

Чинний президент розкритикував свою опонентку через зв'язки з Кремлем і назвав Росію її "банкіром". Як відомо, партія "Національне об'єднання" 8 років тому брала позику у "Першого чесько-російського банку". Також Макрон згадав слова Ле Пен про те, що вона вважає Крим частиною Росії.

Щодо війни в Україні президент назвав завданням Франції та Європи не допустити ще більшої ескалації конфлікту. Марін Ле Пен підтримала зусилля Макрона щодо пошуку шляхів до миру в Україні.

Водночас вона виступила проти ембарго на енергоресурси з РФ. Крім того, кандидат у президенти заявила, що санкції призведуть до створення небезпечного союзу Росії та Китаю.

Згідно з опитуванням телеканалу BFMTV, після дебатів найбільшу підтримку глядачів отримав Еммануель Макрон - 59%. За Марін Ле Пен проголосували 39%, а ще 2% глядачів не змогли визначитись.

Результати першого туру

У першому турі голосування взяли участь 12 кандидатів. Явка виборців становила 73,7%

З невеликим відривом перемога дісталася Еммануелю Макрон. Голоси розподілилися так:

Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") – 27,84%;

Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") – 23,15%;

Жан-Люк Меланшон ("Нескорена Франція") – 21,95%.

Ерік Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосів;

Валері Пекресс ("Республіканці") – 4,78%;

Яннік Жадо ("Європа – Екологія – Зелені") – 4,63%;

Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;

решта кандидатів отримали менше 3% голосів.

Після оголошення результатів кандидати, які програли, закликали підтримати Макрона в другому турі. Про це оголосили Жан-Люк Меланшон, Валері Пекресс, Яннік Жадо, Фаб'єн Руссель, Анн Ідальго.

За Ле Пен на другому турі закликав голосувати кандидат від ультраправих Ерік Земмур.