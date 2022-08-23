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Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на компромиссы с Россией

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество не должно проявят слабость или идти на компромиссы в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона во время саммита Крымской платформы.

Он отметил, что война, которую Россия развязала в Украине - это война против самих принципов международного права. Макрон добавил, что суверенитет и территориальная целостность - это фундаментальные ценности, которые служат для того, чтобы гарантировать мир.

"Россия сделала свой выбор вопреки своим обязательствам, которые она подписала еще 30 лет назад. Россия сделала выбор оставить эти принципы, отойти от них. И мы считаем это слабостью", - сказал президент Франции.

Макрон призвал не проявлять слабость в отношении России и не идти с ней на компромиссы, ведь "н

Напомним, Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Макроном угрозы, которые РФ может готовить на День независимости Украины.

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ФранцияУкраинаЭммануэль Макрон