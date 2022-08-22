Зеленский обсудил с Макроном угрозы, которые Россия может готовить на День независимости Украины

Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить Россия на эту неделю. Президент Владимир Зеленский обсудил угрозы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, обо всем известно также президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гетеррешу.

"Они и другие мировые лидеры получили от нас соответствующие сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина этого не будет терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что даже во время войны должны быть правила и добавил: "Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста".