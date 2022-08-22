ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский обсудил с Макроном угрозы, которые Россия может готовить на День независимости Украины

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 01:45
Зеленский обсудил с Макроном угрозы, которые Россия может готовить на День независимости Украины Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить Россия на эту неделю. Президент Владимир Зеленский обсудил угрозы со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По словам Зеленского, обо всем известно также президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гетеррешу.

"Они и другие мировые лидеры получили от нас соответствующие сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина этого не будет терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков", - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что даже во время войны должны быть правила и добавил: "Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста".

Напомним, Зеленский заявил, если судилище на украинскими воинами в Мариуполе состоится, то никаких переговоров с Россией не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам