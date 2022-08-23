RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Макрон закликав не проявляти слабкість і не йти на компроміси з Росією

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародна спільнота не повинна проявлять слабкість чи йти на компроміси у стосунках з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона під час саміту Кримської платформи.

Він зазначив, що війна, яку Росія розв'язала в Україні - це війна проти самих принципів міжнародного права. Макрон додав, що суверенітет і територіальна цілісність - це фундаментальні цінності, які слугують для того, аби гарантувати мир.

"Росія зробила свій вибір всупереч своїм зобов'язанням, які вона підписала ще 30 років тому. Росія зробила вибір залишити ці принципи, відійти від них. І ми вважаємо це слабкістю", - сказав президент Франції.

Макрон закликав не виявляти слабкість щодо Росії та не йти з нею на компроміси, адже "н

Нагадаємо, Франція хоче домогтися припинення конфлікту в Україні і не хоче, щоб він поширився за її межі та перетворився на нову світову війну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив з Макроном загрози, які РФ може готувати на День незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяУкраїнаЕммануель Макрон