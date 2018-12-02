Макрон закликав до переговорів між урядом та "жовтими жилетами"

Фото: протести у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Переговори мають початися вже завтра, 3 грудня

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до переговорів між урядом та демонстрантами, які називають себе "жовтими жилетами", що протестують проти підвищення податків на пальне. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, Макрон доручив прем'єр-міністру Франції Едуарду Філіппу провести переговори між представниками парламентських партій та "жовтих жилетів". Переговори між протестувальниками та владою повинні розпочатися у понеділок, 3 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі демонстранти, які протестують проти підвищення цін на пальне, пошкодили Тріумфальну арку. Зокрема протестувальники залишили написи на стінах та пошкодили деякі статуї.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті сутичок між демонстрантами, що протестують проти підвищення цін на пальне, та правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Зазначимо, влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.