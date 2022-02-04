Макрон приедет в Россию, а потом в Украину: названы даты

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Россию. Потом его визит запланирован в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
Как сообщается, Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину.
Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.
"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - сказал французский лидер.
По его словам, он продолжит обмены мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.
Напомним, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю.
Ранее Макрон тоже звонил президенту России Владимиру Путину, и тот ему пожаловался на якобы провокационные заявления Украины.