UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон приедет в Россию, а потом в Украину: названы даты

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Россию. Потом его визит запланирован в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Как сообщается, Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину.

Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - сказал французский лидер.

По его словам, он продолжит обмены мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.

Напомним, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю.

Ранее Макрон тоже звонил президенту России Владимиру Путину, и тот ему пожаловался на якобы провокационные заявления Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир Путин