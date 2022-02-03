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Путин в разговоре с Макроном пожаловался на "провокационные" заявления Украины

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Москва, Четверг 03 февраля 2022 21:48
Путин в разговоре с Макроном пожаловался на "провокационные" заявления Украины Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. И пожаловался ему якобы на "провокационные" заявления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что стороны продолжили диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российскими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности".

"Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями. Условлено о дальнейших личных контактах", - говорится в заявлении Кремля.

Отметим, ранее Макрон заявил, что не исключает встречу с Путиным из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, для этого он готов поехать в Россию.

Напомним, накануне Путин в разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном обвинил Украину в якобы саботаже минских соглашений.

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Владимир Путин Украина Эммануэль Макрон
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