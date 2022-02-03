Путин в разговоре с Макроном пожаловался на "провокационные" заявления Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. И пожаловался ему якобы на "провокационные" заявления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

Сообщается, что стороны продолжили диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российскими предложениями по так называемым "гарантиям безопасности".

"Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями. Условлено о дальнейших личных контактах", - говорится в заявлении Кремля.