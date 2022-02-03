ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили

Новина українською →
Киев, Четверг 03 февраля 2022 22:06
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. На нем обсуждалась активизация нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Я только что приехал прямо из Офиса президента, где у президента был очередной разговор с президентом Франции. И это второй разговор за неделю, динамика очень контактов интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией", - отметил он.

Переговоры в своем Twitter прокомментировал и сам Зеленский.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил президент.

Напомним, сегодня Макрон тоже звонил президенту России Владимиру Путину, и тот ему пожаловался на якобы провокационные заявления Украины.

Зеленский также прокомментировал возможность встречи с Путиным в Турции, заявив, что ему "не важно, где ставить точку в войне".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
NEWS
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"