Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю. На нем обсуждалась активизация нормандского формата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу".

"Я только что приехал прямо из Офиса президента, где у президента был очередной разговор с президентом Франции. И это второй разговор за неделю, динамика очень контактов интенсивна. Идет постоянное согласование позиций для того, чтобы выступить с сильной позиции в переговорах с Россией", - отметил он.

Переговоры в своем Twitter прокомментировал и сам Зеленский.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - отметил президент.