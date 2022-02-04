Макрон приїде в Росію, а потім в Україну: названі дати

Як повідомляється, Макрон відвідає 7 лютого Росію, 8 лютого - Україну.

Раніше на цьому тижні президент Франції заявив, що не виключає свого візиту до Москви найближчим часом.

"Зараз пріоритетом для мене з українського питання і діалогу з Росією є деескалація і пошук політичних рішень для виходу з кризи", - сказав французький лідер.

За його словами, він продовжить обміни думками одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським.