Макрон прибув у Білий дім на переговори. Трамп його не зустрів

Президент Франції Еммануель Макрон перебуває з візитом у США. Він прибув до Білого дому для переговорів з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Коли Макрон під'їхав до Білого дому на автомобілі, Трамп не зустрів його біля входу. Натомість французького президента привітала заступник держсекретаря США Моніка Кроулі.
Видання уточнює, що під час зустрічі Макрон і Трамп, найімовірніше, обговорюватимуть перспективи завершення війни Росії проти України на тлі різких розбіжностей про те, як діяти далі.
Лідери двох країн повинні взяти участь у засіданні G7, провести двосторонні переговори, а потім провести спільну прес-конференцію, заплановану на 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським).
Як пише видання, Макрон може спробувати переконати Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню між Росією і Україною і не робити цього за будь-яку ціну.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон розкрив свої плани на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Зокрема, за словами Макрона, він хоче закликати американського лідера не проявляти слабкість перед обличчям російського диктатора Володимира Путіна.
У суботу, 22 лютого, Трамп провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Згідно з інформацією у ЗМІ, польський лідер чекав на зустріч годину, а самі переговори тривали лише 10 хвилин.
До слова, цього тижня Вашингтон також має відвідати прем'єр Британії Кір Стармер. Згідно з чутками у ЗМІ, він представить американському лідеру план відправки європейських солдатів в Україну.
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