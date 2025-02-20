Макрон спробує переконати Трампа "не бути слабким" перед Путіним

Президент Франції підтвердив, що за кілька днів він відвідає Вашингтон. За словами Макрона, він знає Трампа і між ними є взаємна повага.

Французький лідер додав, що хоче переконати президента США в тому, що його інтереси збігаються з європейськими, "що б він не думав".

"Я скажу йому: "У глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твоя фішка", - уточнив Макрон.