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Макрон спробує переконати Трампа "не бути слабким" перед Путіним

Четвер 20 лютого 2025 22:59
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Макрон спробує переконати Трампа "не бути слабким" перед Путіним Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон уже наступного тижня проведе зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Французький лідер розкрив плани на переговори.

Як передає РБК-Україна, заяву Макрона наводить BFMTV.

Президент Франції підтвердив, що за кілька днів він відвідає Вашингтон. За словами Макрона, він знає Трампа і між ними є взаємна повага.

Французький лідер додав, що хоче переконати президента США в тому, що його інтереси збігаються з європейськими, "що б він не думав".

"Я скажу йому: "У глибині душі ти не можеш бути слабким перед обличчям Путіна, це не ти, це не твоя фішка", - уточнив Макрон.

Візит Макрона до США

Нагадаємо, раніше французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Хаддад заявив, що президент Франції Еммануель Макрон може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом уже в понеділок, 24 лютого.

За словами Хаддада, французький лідер хоче пояснити американському, що майбутнє України не можуть вирішувати без Європи.

При цьому наступного тижня Вашингтон також відвідає прем'єр Британії Кір Стармер. Згідно з чутками у ЗМІ, він має представити Трампу ідею про відправлення європейських військ до України.

До слова, нещодавно спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Європа може не бути фізично присутньою за столом переговорів. Але її інтереси враховуватимуть.

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