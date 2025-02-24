Макрон прибыл в Белый дом на переговоры. Трамп его не встретил

Когда Макрон подъехал к Белому дому на автомобиле, Трамп не встретил его у входа. Вместо этого французского президента поприветствовала заместитель госсекретаря США Моника Кроули.



Издание уточняет, что в ходе встречи Макрон и Трамп, вероятнее всего, будут обсуждать перспективы завершения войны России против Украины на фоне резких разногласий о том, как действовать дальше.

Лидеры двух стран должны принять участие в заседании G7, провести двусторонние переговоры, а затем провести совместную пресс-конференцию, запланированную на 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Как пишет издание, Макрон может попытаться убедить Трампа не спешить с заключением сделки о прекращении огня между Россией и Украиной и не делать этого любой ценой.