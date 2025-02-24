Макрон прибыл в Белый дом на переговоры. Трамп его не встретил

Президент Франции Эммануэль Макрон находится с визитом в США. Он прибыл в Белый дом для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Когда Макрон подъехал к Белому дому на автомобиле, Трамп не встретил его у входа. Вместо этого французского президента поприветствовала заместитель госсекретаря США Моника Кроули.
Издание уточняет, что в ходе встречи Макрон и Трамп, вероятнее всего, будут обсуждать перспективы завершения войны России против Украины на фоне резких разногласий о том, как действовать дальше.
Лидеры двух стран должны принять участие в заседании G7, провести двусторонние переговоры, а затем провести совместную пресс-конференцию, запланированную на 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому).
Как пишет издание, Макрон может попытаться убедить Трампа не спешить с заключением сделки о прекращении огня между Россией и Украиной и не делать этого любой ценой.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл свои планы на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
В частности, по словам Макрона, он хочет призвать американского лидера не проявлять слабость перед лицом российского диктатора Владимира Путина.
В субботу, 22 февраля, Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Согласно информации в СМИ, польский лидер ждал встречи час, а сами переговоры продолжались только 10 минут.
К слову, на этой неделе Вашингтон также должен посетить премьер Британии Кир Стармер. Согласно слухам в СМИ, он представит американскому лидеру план отправки европейских солдат в Украину.
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