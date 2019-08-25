Макрон предложил Трампу позволить Ирану частично продавать нефть

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в рамках саммита G7 предложил план по возвращению Ирана к ядерной сделке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сообщили представители американской и французской администраций, Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать ограниченные объемы нефти в обмен на выполнение ряда серьезных обязательств в рамках ядерной сделки.

Так, по плану французского президента, Тегеран должен вновь соблюдать соглашение, найти пути для уменьшения напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам по разработке ракет.

Отмечается, что американские источники назвали такую идею Макрона неудачной. В агентстве добавили, что накануне Трамп выступал против любых уступок перед Тегераном, благодаря которым он мог бы продавать нефть. Поэтому с большой вероятностью президент США откажется от предложения своего французского коллеги.

Напомним, ранее в Иране сообщили об испытания новой ракеты. Так, иранский главнокомандующий Хоссейн Салами заявил, что 23 августа состоялись успешные испытания ракеты, однако не уточнил, идет ли речь о баллистической ракете.

РБК-Украина писало, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к ядерной программе 2015 года. Эти условия назвал президент Ирана Хасан Рухани.