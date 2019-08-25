Макрон запропонував Трампу дозволити Ірану частково продавати нафту

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом в рамках саміту G7 запропонував план щодо повернення Ірану до ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Як повідомили представники американської та французької адміністрацій, Макрон запропонував Трампу дозволити Ірану продавати обмежені об'єми нафти в обмін на виконання ряду серйозних зобов'язань в рамках ядерної угоди.

Так, за планом французького президента, Тегеран повинен знову дотримуватися угоди, знайти шляхи для зменшення напруженості в Перській затоці та повернутися до конструктивних переговорів щодо розробки ракет.

Зазначається, що американські джерела назвали таку ідею Макрона невдалою. В агентстві додали, що напередодні Трамп виступав проти будь-яких поступок перед Тегераном, завдяки яким він міг би продавати нафту. Тому з великою імовірністю президент США відмовиться від пропозиції свого французького колеги.

Нагадаємо, раніше в Ірані повідомили про випробування нової ракети. Так, іранський головнокомандувач Хоссейн Саламі заявив, що 23 серпня відбулися успішні випробування ракети, однак не уточнив, чи йдеться про балістичну ракету.

Також РБК-Україна писало, що Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ядерної програми 2015 року. Ці умови назвав президент Ірану Хасан Рухані.