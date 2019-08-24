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Иран сообщил об испытании своей новой ракеты

Новости » Общество    24.08.2019 - 14:17
Иран сообщил об испытании своей новой ракеты
Фото: Хоссейн Салами (wikipedia)

Неизвестно, идет ли речь о баллистической ракете

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерал Хоссейн Салами заявил, что Иран испытал новую ракету. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

"Наша страна всегда испытывает различные типы систем вооружений, это непрестанные усилия по повышению нашей силы сдерживания", - заявил генерал.

Он назвал 23 августа одним из успешных дней нации. Салами не уточнил, идет ли речь о баллистической ракете.

Напомним, ранее глава Организации по атомной энергии (госструктура, контролирующая ядерные объекты страны) Али Акбар Салехи заявил, что Иран намерен возобновить работу ядерного реактора на тяжелой воде, который расположен в городе Арак.

Он подчеркнул, что у Ирана есть необходимая инфраструктура для производства атомной энергии. При этом Салехи отметил, что речь не идет о ядерном оружии. Как отмечает Reuters, реактор в Араке может производить плутоний, который используется в ядерных боеголовках.

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