UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным: что известно

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Перед этим французский президент говорил с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.

По словам Зеленского, он вместе с Макроном обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - сказал президент.

Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон во время телефонного разговора "похвалил хладнокровие украинцев" в контексте напряженности ситуации на границе с РФ.

"Была подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в представительстве Макрона.

Напомним, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что "искренний диалог" не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

А Путин со своей стороны пожаловался, что Запад не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Ожидается, что Макрон сегодня также позвонит президенту США и канцлеру Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронВторжение России в Украину