Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Перед цим французький президент говорив з російським колегою Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.
За словами Зеленського, він разом з Макроном обговорив ситуацію з безпекою довкола України, а також шляхи активізації мирного процесу в межах нормандського формату та переговорів Тристоронньої контактної групи.
"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - сказав президент.
Як розповіли в Єлисейському палаці, Макрон під час телефонної розмови "похвалив холоднокровність українців" у контексті напруженості ситуації на кордоні з РФ.
"Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додали в представництві Макрона.
Нагадаємо, Макрон у розмові з Путіним заявив, що "щирий діалог" не сумісний із військовою ескалацією на кордонах України.
А Путін зі свого боку пожалівся, що Захід не хоче "підштовхнути" Україну до виконання мінських домовленостей.
Очікується, що Макрон сьогодні також зателефонує президенту США та канцлеру Німеччини.