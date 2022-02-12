Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним: що відомо

За словами Зеленського, він разом з Макроном обговорив ситуацію з безпекою довкола України, а також шляхи активізації мирного процесу в межах нормандського формату та переговорів Тристоронньої контактної групи.

"Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - сказав президент.

Як розповіли в Єлисейському палаці, Макрон під час телефонної розмови "похвалив холоднокровність українців" у контексті напруженості ситуації на кордоні з РФ.

"Було підтверджено підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - додали в представництві Макрона.