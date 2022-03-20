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Макрон позвонил Зеленскому: обсудили перспективы прекращения войны

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Париж, Воскресенье 20 марта 2022 01:37
Макрон позвонил Зеленскому: обсудили перспективы прекращения войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский поздним вечером 19 марта провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили возможные перспективы окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что Зеленский и Макрон провели второй за неделю телефонный разговор. Французский лидер в очередной раз подтвердил поддержку Украине и готовность Парижа с партнерами продолжать оказывать помощь украинской стороне.

"Он (Макрон - ред.) обсудил с Зеленским возможные перспективы выхода из кризиса", - цитирует издание заявление Елисейского дворца.

Накануне Макрон созвонился с Владимиром Путиным и высказал обеспокоенность ситуацией в Мариуполе. Беседа продолжалась более часа.

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