Зеленский поговорил с Макроном. Отдельное внимание уделили мирному диалогу

Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 марта, провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского у Twitter.