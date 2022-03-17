Зеленский поговорил с Макроном. Отдельное внимание уделили мирному диалогу
Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 марта, провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского у Twitter.
"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание - продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", - рассказал украинский президент.
Других подробностей телефонного разговора президентов Украины и Франции пока нет.
Напомним, сегодня у Макрона был запланирован разговор и с президентом РФ.
Кроме того, Макрон не исключил визит в Украину, но назвал условие.
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