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Зеленский поговорил с Макроном. Отдельное внимание уделили мирному диалогу

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Киев, Четверг 17 марта 2022 22:26
Зеленский поговорил с Макроном. Отдельное внимание уделили мирному диалогу Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 17 марта, провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского у Twitter.

"Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере. Отдельное внимание - продолжению мирного диалога. Должны усиливать антивоенную коалицию", - рассказал украинский президент.

Других подробностей телефонного разговора президентов Украины и Франции пока нет.

Напомним, сегодня у Макрона был запланирован разговор и с президентом РФ.

Кроме того, Макрон не исключил визит в Украину, но назвал условие.

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Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Война России против Украины
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