Макрон подзвонив Зеленському: обговорили перспективи припинення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Він (Макрон - ред.) обговорив із Зеленським можливі перспективи виходу з кризи", - цитує видання заяву Єлисейського палацу.

Зазначається, що Зеленський і Макрон провели другу за тиждень телефонну розмову . Французький лідер в черговий раз підтвердив підтримку Україні і готовність Парижа з партнерами продовжувати надавати допомогу українській стороні.

Напередодні Макрон зідзвонився з Володимиром Путіним і висловив стурбованість ситуацією в Маріуполі. Бесіда тривала більше ніж годину.

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