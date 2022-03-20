Макрон подзвонив Зеленському: обговорили перспективи припинення війни
Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 19 березня провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили можливі перспективи закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Зазначається, що Зеленський і Макрон провели другу за тиждень телефонну розмову. Французький лідер в черговий раз підтвердив підтримку Україні і готовність Парижа з партнерами продовжувати надавати допомогу українській стороні.
"Він (Макрон - ред.) обговорив із Зеленським можливі перспективи виходу з кризи", - цитує видання заяву Єлисейського палацу.
Напередодні Макрон зідзвонився з Володимиром Путіним і висловив стурбованість ситуацією в Маріуполі. Бесіда тривала більше ніж годину.
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