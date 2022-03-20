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Макрон подзвонив Зеленському: обговорили перспективи припинення війни

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Париж, Неділя 20 березня 2022 01:37
Макрон подзвонив Зеленському: обговорили перспективи припинення війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський пізно ввечері 19 березня провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили можливі перспективи закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Зазначається, що Зеленський і Макрон провели другу за тиждень телефонну розмову. Французький лідер в черговий раз підтвердив підтримку Україні і готовність Парижа з партнерами продовжувати надавати допомогу українській стороні.

"Він (Макрон - ред.) обговорив із Зеленським можливі перспективи виходу з кризи", - цитує видання заяву Єлисейського палацу.

Напередодні Макрон зідзвонився з Володимиром Путіним і висловив стурбованість ситуацією в Маріуполі. Бесіда тривала більше ніж годину.

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