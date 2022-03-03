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Макрон позвонил Путину: говорили о войне в Украине

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Четверг 03 марта 2022 16:19
Макрон позвонил Путину: говорили о войне в Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В ходе переговоров они обсуждали войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости и Le Progres.

По данным прокремлевского издания, Путин во время разговора с французским лидером утверждал, что никаких ракетных обстрелов Киева нет - это все "антироссийская дезинформационная кампания".

"Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", - заявил Путин.

При этом он заявил, что задачи войны в Украине будут выполнены, а "попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в переговорной позиции РФ появятся дополнительные требования к Киеву".

В то же время в Елисейском дворце сообщили, что разговор между Макроном и Путиным проходил около 1,5 часа. При этом переговоры инициировал сам руководитель Кремля.

Путин заявил, что военные действия в Украине продолжаются "по плану". Также он выразил решимость продолжать военную операцию и подтвердил "свою волю идти до конца".

Также в ходе разговора Путин заявил, что будет продолжать борьбу "без компромиссов" и что если Украина не примет его политико-дипломатическим путем, то он добьется этого военным путем.

Он также намекнул, что может повысить свои требования к Киеву, и отрицал бомбардировки мирного населения. Он сказал, что авиаудар по столичной телебашне был "целенаправленным ударом".

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