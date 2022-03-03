ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон подзвонив Путіну: говорили про війну в Україні

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 16:19
Макрон подзвонив Путіну: говорили про війну в Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон і глава Кремля Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. В ході переговорів вони обговорювали війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новини і Le Progres.

За даними прокремлівського видання, Путін під час розмови з французьким лідером стверджував, що ніяких ракетних обстрілів Києва Немає - Це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

"Твердження про нібито ведуться ракетні обстріли і бомбардування Києва та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що завдання війни в Україні будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів приведуть лише до того, що в переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

У той же час в Єлисейському палаці повідомили, що розмова між Макроном і Путіним проходила близько 1,5 години. При цьому переговори ініціював сам керівник Кремля.

Путін заявив, що військові дії в Україні тривають "за планом". Також він висловив рішучість продовжувати військову операцію і підтвердив "свою волю йти до кінця".

Також в ході розмови Путін заявив, що буде продовжувати боротьбу "без компромісів" і що якщо Україна не прийме його політико-дипломатичним шляхом, то він доб'ється цього військовим шляхом.

Він також натякнув, що може підвищити свої вимоги до Києва, і заперечував бомбардування мирного населення. Він сказав, що авіаудар по столичній телевежі був "цілеспрямованим ударом".

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні новини про події в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Еммануель Макрон Володимир Путін
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі