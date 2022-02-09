Макрон позвонил Байдену после визитов в Украину и Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился со своим американским коллегой Джо Байденом после визитов в Украину и Россию. Это третий телефонный разговор двух лидеров за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Президенты Байден и Макрон разговаривали сегодня утром после визитов французского лидера в Украину и Россию", - сказала Псаки.
Она добавила, что этот телефонный разговор Байдена и Макрона стал третьим за неделю. По ее словам, в ближайшее время президент США проведет переговоры со своими европейскими коллегами.
Псаки также заявила, что пока Белый дом не может оценить результаты визитов Макрона в Украину и Россию. При этом она обратила внимание на то, предпримет ли Россия после этих встреч шаги по деэскалации на границе с Украиной.
Напомним, 8 февраля в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Макрона. Подробности встречи президентов Украины и Франции - в материале РБК-Украина.
Отметим, за день до визита в Украину Макрон провел встречу в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.