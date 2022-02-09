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Макрон подзвонив Байдену після візитів в Україну і Росію

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Вашингтон, Середа 09 лютого 2022 21:32
Макрон подзвонив Байдену після візитів в Україну і Росію Фото: президент Франції Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон зідзвонився зі своїм американським колегою Джо Байденом після візитів в Україну і Росію. Це третя телефонна розмова двох лідерів за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Президенти Байден і Макрон розмовляли сьогодні вранці після візитів французького лідера в Україну і Росію", - сказала Псакі.

Вона додала, що ця телефонна розмова Байдена і Макрона стала третьою за тиждень. За її словами, найближчим часом президент США проведе переговори зі своїми європейськими колегами.

Псакі також заявила, що поки Білий дім не може оцінити результати візитів Макрона в Україну і Росію. При цьому вона звернула увагу на те, чи зробить Росія після цих зустрічей кроки з деескалації на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 8 лютого у Києві пройшли переговори президента України Володимира Зеленського та Макрона. Подробиці зустрічі президентів України і Франції - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, за день до візиту в Україну Макрон провів зустріч у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Джозеф Байден Еммануель Макрон
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