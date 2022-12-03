Макрон пояснив, у яких випадках Франція не передасть зброю Україні

"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян", - сказав він.

За словами Макрона, Франція не зможе постачати ще більше зброї Україні, оскільки тоді країна стане вразливою для можливого ворога.

"Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту в результаті її використання для нападів на російську територію", - повідомив президент Франції.

Макрон додав, що наразі триває робота над тим максимумом, який його країна може надати Україні. Нещодавно в Україну були направлені додаткові обсяги зброї. Проте Франція враховуватиме ці два обмеження.