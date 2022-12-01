Франція виготовила та передала Україні мости для відновлення доріг: де встановлять

Франція передала Україні три розбірні мости, які будуть використані для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Про це заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Центр з подолання криз та підтримки (CDCS), який є французьким державним оператором гуманітарної діяльності, передав "Укравтодору" три мости. Конструкції вже прибули до України.

"Французькі партнери замовили мости у компанії Matière, яка виготовила їх під необхідні Україні параметри. Подаровані мости допоможуть швидко забезпечити стійкий рух на основних транспортних артеріях у Чернігівській області", - зазначив Івко.

За його словами, внаслідок російської військової агресії у Чернігівській області зруйновано 27 мостів та шляхопроводів.