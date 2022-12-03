Макрон объяснил, в каких случаях Франция не передаст оружие Украине

"Мы никогда не пойдем на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан", - сказал он.

По словам Макрона, Франция не сможет поставлять еще больше оружия в Украину, поскольку тогда страна станет уязвимой для возможного врага.

"Мы также никогда не поставим такое оружие, которое бы сделало нас стороной конфликта в результате его использования для нападений на российскую территорию", - сообщил президент Франции.

Макрон добавил, что сейчас идет работа над тем максимумом, который его страна может предоставить Украине. Недавно в Украину были направлены дополнительные объемы оружия. Однако Франция будет учитывать эти два ограничения.