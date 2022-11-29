Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ

До України прибула ще одна реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU. Її передала Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - написав він.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from , has arrived in !#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of ! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022

Що відомо про цю РСЗВ

Зазначимо, раніше Франція доставила Україні дві РСЗВ LRU (Французька модернізація РСЗВ M270).

Ця РСЗВ, як і MARS II є європейським варіантом M270A1. Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS), розробленою Airbus Defense and Space.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Франції чергову партію військової допомоги, до якої увійшли дві батареї ЗРК Crotale та дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Також стало відомо, що Франція надасть Україні кредит у розмірі до 100 мільйонів євро.

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