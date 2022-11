Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ

"Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - написав він.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from , has arrived in !#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of ! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9