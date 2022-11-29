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Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ

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Київ, Вівторок 29 листопада 2022 14:13
Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ Фото: Україна отримала від Франції ще одну РСЗВ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

До України прибула ще одна реактивна система залпового вогню (РСЗВ) LRU. Її передала Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Четвертий брат Long Hand Family (зазвичай так називають далекобійні системи - ред.), LRU з Франції, прибув до України! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона", - написав він.

Що відомо про цю РСЗВ

Зазначимо, раніше Франція доставила Україні дві РСЗВ LRU (Французька модернізація РСЗВ M270).

Ця РСЗВ, як і MARS II є європейським варіантом M270A1. Пускові установки оснащені Європейською системою управління вогнем (EFCS), розробленою Airbus Defense and Space.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Франції чергову партію військової допомоги, до якої увійшли дві батареї ЗРК Crotale та дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Також стало відомо, що Франція надасть Україні кредит у розмірі до 100 мільйонів євро.

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