Макрон пояснив, чому ЄС не конфіскує заморожені активи РФ і назвав важливий нюанс

Європейський Союз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для TF1.
"У нас немає "правової бази" для використання цих активів", - сказав Макрон журналістам на питання щодо конфіскації заморожених російських активів.
Водночас він заявив, що у майбутньому "важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму".
Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році західні країни заморозили приблизно 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Російської Федерації. Основна частина цих коштів розміщується в Європейському Союзі, зокрема в бельгійському фінансовому центрі Euroclear. Інші активи перебувають у США, Японії та державах "Групи семи".
Ці кошти й надалі залишаються замороженими, а країни G7 неодноразово підкреслювали, що вони не будуть розблоковані, поки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. Водночас Європейський Союз уже почав використовувати прибутки, отримані від цих активів.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже Україна отримала 1.13 млрд доларів в рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів.
А Бельгія заявила, що готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів.
"Це може бути нова міжнародна рамкова ініціатива, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, або інша альтернатива - національна ініціатива бельгійського парламенту", - сказав голова Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево.
Також ми писали, що Швейцарія загалом заморозила 7,4 мільярда швейцарських франків російських активів (8,38 млрд доларів). Сума за останній рік зросла майже на два мільярди доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.