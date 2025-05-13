Макрон пояснив, чому ЄС не конфіскує заморожені активи РФ і назвав важливий нюанс

"У нас немає "правової бази" для використання цих активів", - сказав Макрон журналістам на питання щодо конфіскації заморожених російських активів.

Водночас він заявив, що у майбутньому "важливо не дати Росії їх повернути в разі розпаду спільного на Заході санкційного режиму".

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році західні країни заморозили приблизно 300 мільярдів доларів активів Центрального банку Російської Федерації. Основна частина цих коштів розміщується в Європейському Союзі, зокрема в бельгійському фінансовому центрі Euroclear. Інші активи перебувають у США, Японії та державах "Групи семи".

Ці кошти й надалі залишаються замороженими, а країни G7 неодноразово підкреслювали, що вони не будуть розблоковані, поки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. Водночас Європейський Союз уже почав використовувати прибутки, отримані від цих активів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже Україна отримала 1.13 млрд доларів в рамках програми ERA. Кошти були забезпечені за рахунок прибутку від заморожених активів.

А Бельгія заявила, що готова допомогти у створенні міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів.