Макрон пояснив, чому дав французьке громадянство власнику Telegram Дурову

Президент Франції Еммануель Макрон взяв на себе повну відповідальність за надання генеральному директору Telegram росіянину Павлу Дурову французького громадянства, хоча раніше речник президента заявляв, що це було рішення міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Я дав французьке громадянство пану Дурову, який вивчив французьку, як я дав пану [Евану] Шпігелю, американському підприємцю, як я дав громадянство деяким спортсменам і артистам, і я думаю, що це те, що дуже добре для нашої країни, і я продовжуватиму це робити", – сказав Макрон під час візиту до столиці Сербії Белграда.

Видання пише, що у понеділок речник президента Франції повідомив йому, що запит про надання громадянства Дурову було зроблено міністерством закордонних справ. Міністерство закордонних справ заявило, що "не повідомляє про індивідуальні процедури отримання громадянства".

Офіційні документи показують, що Дуров отримав французьке громадянство у 2021 році. У публікації Le Monde минулого року було підкреслено відсутність прозорості навколо цього питання.

Макрон також відкинув повідомлення про те, що він нібито планував зустрітися з Дуровим.

"Я не дзвонив і не планував зустрічатися з паном Дуровим ні в кінці минулого тижня, ні в наступні дні", — сказав Макрон журналістам.

Він також заперечив, що раніше знав про плани Дурова поїхати до Франції до того, як його заарештували в паризькому аеропорту Ле Бурже в суботу ввечері після прибуття з Азербайджану.