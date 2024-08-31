Макрон объяснил, почему дал французское гражданство владельцу Telegram Дурову

Президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя полную ответственность за предоставление генеральному директору Telegram россиянину Павлу Дурову французского гражданства, хотя ранее представитель президента заявлял, что это было решение министерства иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Я дал французское гражданство господину Дурову, который изучил французский, как я дал господину [Эвану] Шпигелю, американскому предпринимателю, как я дал гражданство некоторым спортсменам и артистам, и я думаю, что это то, что очень хорошо для нашей страны, и я буду продолжать это делать", – сказал Макрон во время визита в столицу Сербии Белград.

Издание пишет, что в понедельник представитель президента Франции сообщил ему, что запрос о предоставлении гражданства Дурову был сделан министерством иностранных дел. Министерство иностранных дел заявило, что "не сообщает об индивидуальных процедурах получения гражданства".

Официальные документы показывают, что Дуров получил французское гражданство в 2021 году. В публикации Le Monde в прошлом году было подчеркнуто отсутствие прозрачности вокруг этого вопроса.

Макрон также отверг сообщение о том, что он якобы планировал встретиться с Дуровым.

"Я не звонил и не планировал встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни", - сказал Макрон журналистам.

Он также возразил, что ранее знал о планах Дурова уехать во Францию до того, как его арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже в субботу вечером по прибытии из Азербайджана.