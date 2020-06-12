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Ермак и Резников отправились во Францию: обсудят нормандский формат

Новости » Политика     12.06.2020 - 11:57
Ермак и Резников отправились во Францию: обсудят нормандский формат
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Делегация Украины встретится с представителем Франции на переговорах советников лидеров нормандского формата

Украинская делегация сегодня, 12 июня, совершит рабочий визит во Францию. В рамках визита планируется встреча с представителем Франции на переговорах советников лидеров стран-участниц нормандского формата Эммануэлем Бонном.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что возглавляет украинскую делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также в ее состав вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр культуры Александр Ткаченко, заместитель главы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

"Запланирована… встреча с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, представляющий Францию ​​на переговорах советников лидеров стран - участниц Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Визит украинской делегации во Францию продлится один день.

Напомним, в начале июня Андрей Ермак во время визита в Германию заявил, что нормандская встреча состоится до конца года.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия не проявляет никакой конкретики для оживления нормандского формата.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ФранцияАлексей РезниковАндрей ЕрмакНормандский формат
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