ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Встреча советников "нормандской четверки" планируется в ближайшие недели

Новости » Политика     12.06.2020 - 18:49
Встреча советников "нормандской четверки" планируется в ближайшие недели
Фото: Андрей Ермак в Париже (president.gov.ua)

Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обсудили ход минского процесса

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонной. Во время встречи они обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также во время встречи стороны подробно обсудили ход минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.

Ермак также рассказал об усилиях Украины по интенсификации минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышение ее статуса.

"Украина делает все возможное для полной имплементации парижских соглашений, открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в нормандской формате. Сегодня усиления нашей координации является очень важным", - заявил он.

Также стороны подробно проговорили состояние выполнения договоренностей декабрьского саммита в нормандской формате, который состоялся в Париже, в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине. При этом они отметили необходимостью скорейшего проведения встречи лидеров "нормандской четверки".

Напомним, Дмитрий Кулеба сообщал, что Россия не проявляет никакой конкретики для оживления нормандского формата.

Кроме того, Андрей Ермак во время визита в Германию заявил, что встреча в нормандском формате состоится до конца года.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Нормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь