UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне России против Украины, - СМИ

Фото: президент Ирана Ибрагим Райси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента Ирана Ибрагима Райси выступить посредником в войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине", - написал замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем Twitter.

По данным иранского издания, этим высокопоставленным чиновником является Макрон.

Также сообщается, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию.

Напомним, ранее Иран передал первую партию ударных беспилотников России.

Кроме того, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияИранЭммануэль Макрон