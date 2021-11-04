Макрон попрощался с Меркель перед отставкой: "Сохранила единство Европы"

Макрон поблагодарил Меркель за терпение и уроки, а также вручил ей высшую награду Франции - Большой крест Почетного легиона.

"С тех пор, как вы стали канцлером, Франция научилась узнавать вас и любить вас", - сказал Макрон.

Он отметил, что Меркель работала с четырьмя президентами Франции и помогала им во всем: противостоять финансовому кризису, терроризму, иммиграционному кризису, бороться с пандемией коронавируса.