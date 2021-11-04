Макрон попрощался с Меркель перед отставкой: "Сохранила единство Европы"

Президент Франции Эммануэль Макрон трогательно попрощался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уходит в отставку. По его совам, Меркель сделала все возможное для того, чтоб Европа сохраняла единство долгие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Макрон поблагодарил Меркель за терпение и уроки, а также вручил ей высшую награду Франции - Большой крест Почетного легиона.
"С тех пор, как вы стали канцлером, Франция научилась узнавать вас и любить вас", - сказал Макрон.
Он отметил, что Меркель работала с четырьмя президентами Франции и помогала им во всем: противостоять финансовому кризису, терроризму, иммиграционному кризису, бороться с пандемией коронавируса.
Напомним, что Ангела Меркель будет исполнять полномочия канцлера Германии, пока не назначат нового. Однако срок выполнения полномочий официально уже подошел к концу.
Ранее сообщалось, что Меркель сделала признание об агрессии России. Она говорит, что не ожидала от Путина аннексии Крыма и военных действий на Донбассе.