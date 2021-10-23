Не могла представить, что Путин оккупирует Крым, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не могла представить, что российский президент Владимир Путин прибегнет к оккупации Крыма, а на Донбассе дойдет до военного конфликта. По ее словам, еще десять лет назад во время выступления Путина в Бундестаге поняла, что у нее "есть значительные разногласия" с президентом России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Suddeutsche Zeitung.

В качестве примера, Меркель рассказала о видении главы Кремля распада Советского Союза. Она говорит, что для Путина это было "печальное событие". А Берлин это называет "радостью окончания холодной войны, объединение Германии и европейского единства".

"Во время вступления в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины - практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала Ангела Меркель.