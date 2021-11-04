Макрон попрощався з Меркель перед відставкою: "Зберегла єдність Європи"

Макрон подякував Меркель за терпіння та уроки, а також вручив їй найвищу нагороду Франції - Великий хрест Почесного легіону.

"Відтоді, як ви стали канцлером, Франція навчилася впізнавати вас і любити вас", - сказав Макрон.

Він зазначив, що Меркель працювала з чотирма президентами Франції й допомагала їм у всьому: протистояти фінансовій кризі, тероризму, імміграційній кризі, боротися з пандемією коронавірусу.