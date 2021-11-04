Макрон попрощався з Меркель перед відставкою: "Зберегла єдність Європи"

Президент Франції Еммануель Макрон зворушливо попрощався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка йде у відставку. За його совами, Меркель зробила все можливе для того, щоб Європа зберігала єдність довгі роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Макрон подякував Меркель за терпіння та уроки, а також вручив їй найвищу нагороду Франції - Великий хрест Почесного легіону.
"Відтоді, як ви стали канцлером, Франція навчилася впізнавати вас і любити вас", - сказав Макрон.
Він зазначив, що Меркель працювала з чотирма президентами Франції й допомагала їм у всьому: протистояти фінансовій кризі, тероризму, імміграційній кризі, боротися з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, що Ангела Меркель виконуватиме повноваження канцлера Німеччини, поки не призначать нового. Однак термін виконання повноважень офіційно вже підійшов до кінця.
Раніше повідомлялося, що Меркель зробила зізнання про агресію Росії. Вона каже, що не очікувала від Путіна анексії Криму і військових дій на Донбасі.