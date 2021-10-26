У Меркель завершились полномочия канцлера. Но пока она останется на должности

Сегодня, 25 октября, в связи с началом работы Бундестага нового созыва официально завершились полномочия канцлера Германии Ангелы Меркель. Но она останется на должности до избрания нового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesspiegel .

Сообщается, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Меркель продолжить исполнять полномочия до избрания нового канцлера. Этот шаг является формальностью, поскольку новый канцлер еще не избран на заседании нового Бундестага.

Срок полномочий канцлера Германии официально заканчивается на сегодняшнем учредительном заседании парламента. Канцелярия президента Штайнмайера уже сообщила, что сегодня он вручит свидетельства об увольнении членам федерального правительства.

Но статья 69 основного закона предусматривает, что федеральный президент может просить канцлера и ее министров продолжить работать, пока не будет назначен преемник. При этом ни канцлер, ни министры не могут отказаться.