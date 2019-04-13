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Макрон пообещал Порошенко обсудить с Путиным освобождение украинских политзаключенных

Новости » Общество    13.04.2019 - 00:20
Макрон пообещал Порошенко обсудить с Путиным освобождение украинских политзаключенных
Фото: Петр Порошенко и Эммануэль Макрон (twitter.com/poroshenko)

Порошенко также обсудил с Макроном и Меркель вопрос освобождения пленных моряков

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос освобождения украинских заложников Кремля. Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, написал глава государства в Twitter.

В частности, Порошенко обратился к Макрону с просьбой поддержать Украину в решении этого вопроса.

"Благодарен Президенту Франции за положительную реакцию на мою просьбу вернуться к вопросу освобождения украинских заложников во время переговоров с Путиным, и наконец освободить всех, кто незаконно содержится в тюрьмах РФ, и на оккупированных территориях Украины", - отметил он.

Макрон пообещал Порошенко обсудить с Путиным освобождение украинских политзаключенных

Отдельно Макрон отметил необходимость освободить украинского журналиста Романа Сущенко, который работал во Франции. Россия его задержала и осудила, обвинив в шпионаже.

Ключевая тема в вопросе политзаключенных - освобождение украинских военнопленных моряков, российские военные атаковали у Керченского пролива. Дипломатические шаги в этом вопросе Порошенко обсудил также с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 12 апреля.

"Особое внимание также было уделено вопросам освобождения незаконно удерживаемых крымских татар", - добавил президент.

Напомним, ранее в России была проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении 20 украинских военнопленных моряков. При этом в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования военнопленных нарушениями международного права и прав человека.

Еще 29 декабря 2018 канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.

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