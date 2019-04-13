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Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів

Новини » Суспільство    13.04.2019 - 00:20
Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів
Фото: Петро Порошенко та Еммануель Макрон (twitter.com/poroshenko)

Порошенко також обговорив із Макроном і Меркель питання звільнення полонених моряків

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним та обговорити питання звільнення українських заручників Кремля. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, написав глава держави у Twitter.

Зокрема, Порошенко звернувся до Макрона із проханням підтримати Україну у вирішенні цього питання.

"Вдячний Президенту Франції за позитивну реакцію на моє прохання повернутися до питання звільнення українських заручників під час переговорів з Путіним, і нарешті звільнити усіх, хто незаконно утримується у в’язницях РФ, і на окупованих територіях України", - зазначив він.

Макрон пообіцяв Порошенку обговорити з Путіним звільнення українських політв'язнів

Окремо Макрон наголосив на необхідності звільнити українського журналіста Романа Сущенка, який працював у Франції. Росія його затримала і засудила, звинувативши у шпигунстві.

Ключова тема у питанні політв'язнів - звільнення українських військовополонених моряків, яких російські військові атакували біля Керченської протоки. Дипломатичні кроки у цьому питанні Порошенко обговорив також із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у п'ятницю, 12 квітня.

"Окрему увагу також приділили питанням звільнення незаконно утримуваних кримських татар", - додав президент.

Нагадаємо, раніше у Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза щодо 20 українських військовополонених моряків. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження військовополонених порушеннями міжнародного права і прав людини.

Ще 29 грудня 2018-го канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.

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