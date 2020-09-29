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Макрон пообіцяв допомогти у вирішенні кризи в Білорусі, - Тіхановська

Вільнюс, Вівторок 29 вересня 2020 10:53
Макрон пообіцяв допомогти у вирішенні кризи в Білорусі, - Тіхановська
Фото: Світлана Тіхановська після зустрічі з Макроном (delfi.lt)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв всіляку допомогу у врегулюванні кризи в Білорусі. Сторони зустрілися у Вільнюсі сьогодні вранці.

Про це повідомляє видання Delfi.

Тіхановська зазначила, що Макрон поділяє позицію щодо необхідності якнайшвидшого вирішення ситуації, особливо в контексті політв'язнів.

"Він пообіцяв зробити все, щоб допомогти в переговорах щодо вирішення політичної кризи в нашій країні. Сказав, що час дуже важливий, оскільки багато людей потерпають від режиму, безліч людей перебуває у в'язницях, і він зробить все, щоб допомогти, щоб всі політичні в'язні були відпущені", – сказала Тіхановська журналістам після зустрічі.

Раніше Макрон заявляв про підтримку санкцій проти Білорусі і необхідності піти з президентської посади для Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Тіхановська також заявляла, що хотіла б, аби Франція взяла на себе функції посередника в білоруській кризі.

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