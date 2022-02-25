Макрон поговорил с Путиным по просьбе Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Главной темой беседы стало вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Макрона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрон отметил, что вечером 24 февраля у него состоялся телефонный разговор с Путиным. По словам французского лидера, беседа была "откровенной, прямой и быстрой".

Французский президент пояснил, что созвонился с Путиным по просьбе Владимира Зеленского, который хотел обсудить вторжение российскую агрессию с хозяином Кремля.

"Это не дало никакого эффекта, поскольку президент России выбрал войну", - резюмировал Макрон.