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Макрон поговорил с Путиным по просьбе Зеленского

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Главной темой беседы стало вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Макрона с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрон отметил, что вечером 24 февраля у него состоялся телефонный разговор с Путиным. По словам французского лидера, беседа была "откровенной, прямой и быстрой".

Французский президент пояснил, что созвонился с Путиным по просьбе Владимира Зеленского, который хотел обсудить вторжение российскую агрессию с хозяином Кремля.

"Это не дало никакого эффекта, поскольку президент России выбрал войну", - резюмировал Макрон.

Напомним, накануне лидеры стран "Большой семерки" после виртуальной встречи осудили Путина за нападение на Украину.

Отметим, США ввели санкции против окружения Путина и российских банков.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль МакронВторжение России в Украину