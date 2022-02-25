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Макрон поговорив з Путіним на прохання Зеленського

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на прохання українського лідера Володимира Зеленського. Головною темою бесіди стало вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію Макрона з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Макрон зазначив, що ввечері 24 лютого у нього відбулася телефонна розмова з Путіним. За словами французького лідера, бесіда була "відвертою, прямою і швидкою".

Французький президент пояснив, що здзвонився з Путіним на прохання Володимира Зеленського, який хотів обговорити вторгнення російську агресію з господарем Кремля.

"Це не дало ніякого ефекту, оскільки президент Росії вибрав війну", - резюмував Макрон.

Нагадаємо, напередодні лідери країн "Великої сімки" після віртуальної зустрічі засудили Путіна за напад на Україну.

Відзначимо, США ввели санкції проти оточення Путіна і російських банків.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінЕммануель МакронВторгнення Росії до України