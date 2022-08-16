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Макрон поддерживает отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским условия такой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

Макрон подчеркнул свою обеспокоенность угрозой, которую представляют присутствие и действия российских войск, и призвал к отводу этих сил.

Лидеры Украины и Франции

Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если с этим согласятся украинская и российская стороны.

При этом Россия угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.

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Эммануэль МакронЗапорожская АЭСВладимир Зеленский